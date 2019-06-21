Gram ve çeyrek altın ne kadar? 21.06.2019 21.06.2019 12:23

Altın fiyatları hem yatırım bununla birlikte hediyeleşme için önem taşıyor. Türkiye'de yastık altında büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. Altın fiyatları yatırımcının yakından takip ettiği mevzular arasında içeriyor. Artışa devam eden gram altın haftanın son işlem gününe 260,7 lira seviyesinden başladı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,39 artışla 255,5 liradan tamamladı. Analistler, dolar/TL'nin dün geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini, altının gram fiyatının da dolar/TL kurundan destek alarak 250 lira seviyesinin üzerini test ettiğini söyledi. Peki 21 Haziran altın fiyatları son dakika Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları neden yükseliyor?

Altın fiyatları her zaman vatandaşların gözdesi olmuştur. Türkiye'de en önemli yatırım aracı altındır ve bu sebepten ötürü altın fiyatları oldukça merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son günlerde yükselişler meydana geliyor. Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı düşünenler altın fiyatlarını merak ediyor. Döviz fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları son günlere dengeli devam ediyor. Analistler, dolar/TL'nin dün geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini, altının gram fiyatının da dolar/TL kurundan destek alarak 250 lira seviyesinin üzerini test ettiğini söyledi. Peki 21 Haziran altın fiyatları son dakika Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Altın fiyatları neden artıyor? İşte tüm detaylar

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (21 HAZİRAN 2019)

21 Haziran tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (21 HAZİRAN)

21 Haziran Cuma günü gram altın 257,25 liradan alınırken, 257,30 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI (21 HAZİRAN)

21 Haziran Cuma çeyrek altın 403,42 liradan alınırken, 412,58 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI (21 HAZİRAN)

21 Haziran Cuma yarım altın 804,32 liradan alınırken, 825,16 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI (21 HAZİRAN)

21 Haziran Cuma tam altın 1.664,11 liradan alınırken, 1.705,83 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI (21 HAZİRAN)

21 Haziran Cuma Cumhuriyet altını 1.668,00 liradan alınırken, 1.694,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

143,72

143,83

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

184,06

184,21

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

229,95

230,14

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 260,7 lira

Çeyrek altın: 430 lira

Cumhuriyet altını: 1.753 lira