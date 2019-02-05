Gram altın mı, çeyrek mi yoksa ata mı almalı? 05 Şubat 2019, Salı

Altın fiyatlarında son durum ne? Yatay seyrini sürdüren altının gram fiyatı, dün kapanışta yüzde 0,22 azalışla 220,70 liradan işlem gördü. Türkiye'de en yaygın yatırım aracı olarak kullanılan gram, çeyrek ve tam altın, altın piyasasında akla ilk gelen ziynet eşyasıdır.

