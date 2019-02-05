Altın fiyatlarında son durum ne? Yatay seyrini sürdüren altının gram fiyatı, dün kapanışta yüzde 0,22 azalışla 220,70 liradan işlem gördü. Türkiye'de en yaygın yatırım aracı olarak kullanılan gram, çeyrek ve tam altın, altın piyasasında akla ilk gelen ziynet eşyasıdır.
Gram altın mı, çeyrek mi yoksa ata mı almalı?05 Şubat 2019, Salı
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