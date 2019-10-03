Gözyaşları sel oldu! Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu Son yolculuğuna uğurlanıyor! (Video) 03.10.2019 13:01

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne’de tören düzenlendi. Törene usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan, ünlü oyuncular Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Oya Başar, Tamer Karadağlı gibi sanat dünyasından çok sayıda isim ve sevenleri katıldı. Törende ünlü isimler usta oyuncuyla ilgili anılarını anlatırken Oktay Kaynarca ve Oya Başar duygusal anlar yaşadı. Levent Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.