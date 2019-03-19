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Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Emirhan'ın sözleri Başkan Erdoğan'ı Duygulandırdı

19.03.2019 18:36

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti'nin Kocaeli mitinginde konuştu. Düzenlenen mitingde Emirhan isimli bir çocuk, kürsüye çıkarak gözyaşları içerisinde Başkan Erdoğan'a sarıldı. Başkan Erdoğan'ın "Niye ağlıyorsun?" sorusuna "Sizi çok seviyorum. Aşığım size" sözleriyle yanıt veren çocuk, Başkan Erdoğan'a duygu dolu anlar yaşattı. İşte o anlar...


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