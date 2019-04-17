İstanbul Maltepe'de 1089 sandıktaki oy sayımının bitmesinin ardından birleştirme tutanakları da hazırlandı. Islak imzalı tutanaklar, İl Seçim Kurulu'na ulaştı. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? YSK İstanbul için ne karar verecek? İşte detaylar...
Gözler YSK'da! İstanbul için ne kadar verilecek?17.04.2019 16:21
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