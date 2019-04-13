Gözler YSK'da! Bugün karar günü 13.04.2019 09:20

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yapılan tüm itirazların karara bağlanması için belirlenen süre bugün sona eriyor. Yüksek Seçim Kurulu, saat 17.00’ye kadar başvuruları karara bağlayacak. Bu sürecin ardından ‘olağanüstü itiraz’ safhası başlayacak.