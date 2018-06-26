Gözler "MHP barajı geçsin anırırım" diyen Yaşar Okuyan'da!

24 Haziran seçimleri öncesi katıldığı bir televizyon programında MHP'nin barajı aşamayacağını iddia eden Yaşar Okuyan, hızını alamayarak geçmesi durumunda anıracağını söylemişti.
"HADİ ANIRTSIN LAN BENİ"
Okuyan KRT canlı yayınında MHP'nin kendi başına oy oranının 3,8 ile 6,5 arasında olduğunu söyleyerek, "Devlet Bahçeli'ye söylüyorum. Babayiğit adamsan girsene tek başına, göreyim seni. Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tandoğan meydanına gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir. O kadar net söylüyorum. Hadi anırtsın lan beni." demişti.
Ancak 24 Haziran seçimlerinde MHP barajı rahat bir şekilde geçmeyi başardı. Okuyan'ın bu duruma tepkisi merak ediliyor.
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ZAVALLI ADAM ZAVLLI
SABIRSIZLIKLA ANIRMASINI BEKLIYORUZ
okuyan anirmasini bekliyoruz kalin sesiyle gayet melodisi bozuk olur ginede ruhun gidasi olur.
kem kum etmeyecek madem yaparim dedi yanina tv gazeteleri alacak yapacak bol kesedeb atmasi degil insan bir sey dedimi søz verdimi erkek olur cikar yapar kari gibi kivirmaz
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