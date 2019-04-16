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Gözler Maltepe'deki sayım sonucuna! Maltepe'de son durum ne?

16.04.2019 20:11

İstanbul'da 31 Mart'ta yapılan seçimlerin ardından AK Parti'nin itirazları sonrası yeniden sayım kararı alınan Maltepe'deki sayım işlemlerinde sona gelindi. Maltepe'de sayılmayan son 28 sandık kalırken, konu ile ilgili gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun canlı yayında aktardı.


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