Gözler konut kredisi faiz oranlarında! TESK Başkanı Palandöken'den 'Konut kredilerinde faiz düşürülmeli' çağrısı 29.07.2019 16:27

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonominin canlanması için konut fiyatlarının ve konut kredi faizlerinin düşürülmesi gerektiğini belirtti. A Haber canlı yayınına konuk olan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konut kredisi faizlerinin düşürülmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Palandökeniün konuyla ilgili çarpıcı açıklamaları...

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonominin canlanması için konut fiyatlarının ve konut kredi faizlerinin düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Palandöken, stoktaki konutların uygun fiyata satışının sağlanması gerektiğine işaret ederek şu değerlendirmede bulundu: "İnşaat sektöründe son açıklanan satış rakamları fiyatların aşağı çekilmediğini gösteriyor. Fiyatlarının yarıya düştüğünü iddia ederek 2 milyon liraya kadar ev satmaya çalışan firmalar var. Asgarî ücretin 2 bin lira olduğu bir ülkede 2 milyon liraya ev satmaya çalışmak çok normal değil. Merkez Bankasının faiz kararının ardından konut kredi faizleri de düşürülmeli. Gayrimenkul fiyatları aşağı çekilirse 2 milyona yakın konut stoku kısa zamanda erimeye başlar." dedi.