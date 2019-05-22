Gözler bugün YSK'da! Ek süre bugün doldu

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin gerekçesini bugün açıklaması bekleniyor. İptal kararına muhalif oy kullanan 4 üyenin talebiyle verilen ek sürenin bugün itibariyle dolduğu öğrenildi.
Gözler bugün YSK'da! Ek süre bugün doldu22.05.2019 16:06
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