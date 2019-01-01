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Gözler Ankara'da! Başkan Erdoğan adayları açıklayacak

01 Ocak 2019, Salı

Ankara'da hazırlıklar tamam! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı’na katılacak. İşte Ankara'dan son bilgiler...


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