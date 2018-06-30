Gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen CHP'li Eren Erdem tutuklandı

Ankara'da evinde gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen CHP eski Milletvekili Eren Erdem, tutuklandı.23 Mayıs ve 30 Mayıs tarihlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermeye gitmeyen ve 30 Mayıs'ta gelen çağrı kağıdında çağrının cevapsız kalması durumunda hakkında zorla getirme kararı verileceği ifade edilen FETÖ sanığı CHP İstanbul eski Milletvekili Eren Erdem dün gece saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan Eren Erdem'in İstanbul'a getirildi. İstanbul'a getirilen CHP'li Eren Erdem, tutklandı.
Gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen CHP'li Eren Erdem tutuklandı29 Haziran 2018, Cuma
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