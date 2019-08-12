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Gösteri uçuşunda halat koptu, 2 asker yere çakıldı! O anlar saniye saniye kamerada (Video)

12.08.2019 15:24

Kolombiya’da Medellin şehrindeki Medellin Çiçek Fuarı kapsamında düzenlenen hava gösterisi uçuşu sırasında helikoptere bağlı halat kopunca, 2 asker bayrakla birlikte yüzlerce metreden yere çakıldı.


Olay, ülkenin kuzeybatısında yer alan Medellin şehrindeki Medellin Çiçek Fuarı kapsamında düzenlenen hava gösterisinde meydana geldi. Amatör kameralarca görüntülenen olayda, hava kuvvetlerine ait bir helikoptere bağlı halatın ucundaki bayrak ve bayrağa tutunan askerlerin, halatın kopması ile aşağı doğru düştükleri görülüyor. Görüntülerde o anları kaydedenlerin çığlıkları da duyuluyor.

Yerel medya yüzlerce metre yüksekten yere çakılan iki askerin hayatını kaybettiğini; olayın araştırıldığını duyurdu.

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