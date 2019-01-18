Otomobilleriyle sele kapıldılar, telefonla yardım istediler, kepçeyle kurtarıldılar. İşte korku dolu o anlar...
Görüntülerin her saniyesi korkunç!18 Ocak 2019, Cuma
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