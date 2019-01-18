Haberler Web TV Görüntülerin her saniyesi korkunç!

Görüntülerin her saniyesi korkunç!

18 Ocak 2019, Cuma

Otomobilleriyle sele kapıldılar, telefonla yardım istediler, kepçeyle kurtarıldılar. İşte korku dolu o anlar...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları