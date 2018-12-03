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Görüntüleri çıktı! FETÖ'cü müdürden silah talimi

03 Aralık 2018, Pazartesi

FETÖ/PDY soruşturmasından tutuklanan eski polis müdürünün, görevdeyken oğluna özel harekat polislerinin kullandığı silahlarla atış talimi yaptırdığı ortaya çıktı.


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