Görüntüleri çıktı! FETÖ'cü müdürden silah talimi

FETÖ/PDY soruşturmasından tutuklanan eski polis müdürünün, görevdeyken oğluna özel harekat polislerinin kullandığı silahlarla atış talimi yaptırdığı ortaya çıktı.
Görüntüleri çıktı! FETÖ'cü müdürden silah talimi03 Aralık 2018, Pazartesi
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