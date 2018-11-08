Görüntüler çok konuşulmuştu! Mahkemede flaş sözler: Şoka girdim 08 Kasım 2018, Perşembe

Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesi ve eski manken Filiz Aker'in intiharı ile sonuçlanan olaya ilişkin görüntülerin yayılmasına ilişkin biri eski polis 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık eski polis memuru Faruk K. verdiği ifadesinde, "Görüntüyü müdüre WhatsApp'tan atacakken alttan eşim arayıp duruyordu. O arada görüntüyü eşime atmak durumunda kaldım" derken eşi Sibel K. ise "Kız kardeşim 'Vatan Şaşmaz ölmüş.' diye yazınca, 'Evet, görüntüsü de var.' yazıp WhatsApp grubumuza görüntüyü attım. Ticari amaçlı değil, olayın şokuyla videoyu gönderdim. Suçlu benim. Bir ceza verecekseniz bana verin" dedi.