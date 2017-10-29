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Görme engelli Tuğçe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sakarya şiirini okudu

28 Ekim 2017, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya temasları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan, Sakarya şiirini okuyan görme engelli Tuğçe'ye sarılarak elini öptü.
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