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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya temasları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan, Sakarya şiirini okuyan görme engelli Tuğçe'ye sarılarak elini öptü.
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