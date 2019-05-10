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Görev başındaki AA Muhabiri Abdulkadir Nişancı uçuruma yuvarlandı (Video)

10.05.2019 16:11

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu bölgede görev yapan AA Muhabiri Abdulkadir Nişancı uçuruma yuvarlandı. Nişancı'nın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.


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