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Google'dan 2018'e damga vuracak ürün

27 Aralık 2017, Çarşamba
Teknoloji devi google, 2018'e damga vuracak yeni bir ürün tanıttı. Çeviride çığır açacak bir cihaz 'akıllı kulaklık' ...Bu akıllı kulaklık, Türkçe dahil 50'den fazla dilde, simültane çeviri yapabiliyor. Yani bu kulaklık sayesinde artık "yabancı dil bilmiyorum", "anlıyorum ama konuşamıyorum" sorunu ortadan kalkacak! İşte detaylar....
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