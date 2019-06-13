Google Bilim Fuarı'nda NUN Okulları'ndan büyük başarı

NUN Okulları 10. sınıf öğrencisi Nida Memnune Totu Google Bilim Fuarı kapsamında düzenlenen yarışmada finalist olma hakkı kazanarak, Dünya genelinde 100, Türkiye genelinde 12 başarılı yarışmacı arasına girdi.
Google Bilim Fuarı'nda NUN Okulları'ndan büyük başarı13.06.2019 19:37
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