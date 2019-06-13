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Google Bilim Fuarı'nda NUN Okulları'ndan büyük başarı

13.06.2019 19:37

NUN Okulları 10. sınıf öğrencisi Nida Memnune Totu Google Bilim Fuarı kapsamında düzenlenen yarışmada finalist olma hakkı kazanarak, Dünya genelinde 100, Türkiye genelinde 12 başarılı yarışmacı arasına girdi.


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