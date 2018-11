Gönül belediyeciliği seçimi 17 Kasım 2018, Cumartesi

Gönül belediyeciliği seçimi olarak görüyoruz. Adını böyle koyduk. Ne yapacağız? Gönülleri fethedeceğiz. Hizmet gerekli ama yeterli değil. Seçim gününe kadar her haneye, her iş yerine ulaşacak, sıkmadık el, fethetmedik kalp bırakmayacağız. Unutmayın, tabiatta renklerin bir dili vardır. Mesela; yeşil renk şifanın, huzurun, güvenin, ferahlığın rengi olarak kabul edilir. O yüzden bizim medeniyetimizde cennetin rengi yeşil, bir bahçe olarak tasavvur edilmiştir. Hep deriz ya "cennet bahçelerinden bir bahçe" Yeşil alanları fazla şehirlerde yaşayan insanlar gibi, depresyon gibi en büyük tehditlerden birine daha az maruz kaldıkları görülmektedir. Ülkemizi kendi arka bahçeleri haline getirmek isteyenlere her fırsatta gereken cevabı verdik.