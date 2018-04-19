Gomis'in kaçırdığı 2 inanılmaz pozisyon

Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, Akhisarspor maçında, 2 inanılmaz gol kaçırdı
Gomis'in kaçırdığı 2 inanılmaz pozisyon18 Nisan 2018, Çarşamba
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