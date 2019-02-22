Gomis'in aslan sevinci top toplayıcı çocuğu kaçırttı! 22.02.2019 17:17

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Hilal'ın deplasmanda Al Ittihad'i 2-0 yendiği maçta ilk gol Bafetimbi Gomis'ten geldi. Gomis'in gol sevinci saha kenarındaki top toplayıcı çocuğun korkup kaçmasına neden oldu. Yaşanan bu komik olayın ardından Bafetimbi Gomis maç sonrasında kendisinden korkan ve kaçan küçük çocuğa maçta giydiği formayı hediye ederek gönlünü aldı.