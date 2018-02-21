Gomes: AB'nin mülteci politikasından utanç duyuyorum 21 Şubat 2018, Çarşamba

Avrupa Parlamentosunun (AP) Portekizli Milletvekili Ana Gomes, Brüksel'de bulunan AP'de AA muhabirinin Avrupa Birliği'nin (AB) mülteci politikasına ilişkin sorularını yanıtladı.

AB'nin 2015'te patlak veren mülteci krizine yönelik politikalarını değerlendiren Gomes, "AB mülteci sorunuyla çok kötü bir şekilde baş etti. Avrupa'nın temel değerlerine ve ulusal değerlere ihanet etti." dedi.

AB'nin mülteci politikasının başarısızlığının önde gelen nedenlerinden birinin üye ülkeler arasındaki farklılıklar olduğunu kaydeden Gomes, Avrupa Konseyinin İtalya ve Yunanistan'dan 160 bin sığınmacıyı zorunlu kota sistemi uyarınca üye ülkelere yerleştirme kararının doğru bir karar olduğunu söyledi.

"AB'NİN MÜLTECİ POLİTİKASINDAN UTANIYORUM"

Göçün toplumlar için çok fayda sağlayabileceğini vurgulayan Gomes, kendi ülkesi Portekiz'in mültecilere kabul edebildiği oranda kapılarını açtığını belirterek "Göç karşıtlığı aptallıktır. Popülizmden ibarettir ve bana göre çok çirkin bir hadisedir." diye konuştu.

Gomes, "Açıkçası ben bir mülteci krizinin olduğunu düşünmüyorum. Esas kriz bizim değerlerimizi vurdu. Bizim savaştan, zulümden ve çatışmadan kaçan sığınmacılarla baş etme şeklimiz bir krizi ortaya çıkardı." ifadesini kullandı.

AB'nin iç ve dış politikalarını bu çerçevede gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan Gomes, örneğin AB'nin Suriye bağlamında farklı bir politika izleyerek bu kadar kişinin ülkeyi terk etmesini engelleyebileceğini söyledi.

Gomes, diğer yandan AB'nin yasal yollardan göç imkanı tanıyarak mültecilerin hayatlarını riske atmalarını ve insan kaçakçılarının eline düşmelerini engelleyebileceğini ifade etti.

Birçok ülkelinin mültecilere ilişkin yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmediğini kaydeden Gomes, "AB ciddi anlamda başarısızlık gösteriyor. Ben bir Avrupalı olarak AB'nin mülteci politikasından ve bulunduğumuz durumdan utanç duyuyorum." dedi.