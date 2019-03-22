Golan Tepeleri kimin, nerede? Golan Tepeleri İsrail için neden önemli? İşte stratejik önemi 22.03.2019 12:40

ABD Başkanı Trump'ın skandal Golan Tepeleri açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Trump 52 yılın ardından ABD için Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tamamen kabul etmenin zamanı gelmiştir" dedi. Bu açıklama başta Türkiye olmak üzere Rusya ve BM'den büyük bir tepki çekti. Golan Tepeleri ile ilgili yaşanan bu gelişmeler ise merak uyandırdı. Vatandaşlar Golan Tepeleri nerede diye araştırıyor. Ayrıca Golan Tepeleri'nin önemi de oldukça merak konusu oldu.