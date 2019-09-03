Gökyüzündeki avcı: İlk milli silahlı drone Songar!

Savunma Sanayii yerli ve milli silahlarla güçlendi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli Drone'u Songar bomba atarla kuşandı. İlk milli silahlı drone Songar'ın önümüzdeki günlerde TSK'nın envanterine girmesi bekleniyor. Peki teknoloji harikası Songar'ın teknik özellikleri neler? Üretici firmanın genel müdürü Ayhan Sunar, A Haber canlı yayınında anlattı. İşte "gökyüzündeki avcı" ile ilgili tüm merak edilenler...
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