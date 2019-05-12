Gökyüzünde THY pilotunu şaşırtan görüntü 12.05.2019 16:24

İstanbul- Köln seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) ait uçağın pilotu Atilla Şentürk seyir sırasında gördüğü cismi cep telefonu ile kayıt ederken "Ben bu kadar hızlı uçan bir şey görmedim" dedi.