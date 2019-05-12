İstanbul- Köln seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) ait uçağın pilotu Atilla Şentürk seyir sırasında gördüğü cismi cep telefonu ile kayıt ederken "Ben bu kadar hızlı uçan bir şey görmedim" dedi.
Gökyüzünde THY pilotunu şaşırtan görüntü12.05.2019 16:24
- Gökyüzünde THY pilotunu şaşırtan görüntü
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