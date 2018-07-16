Gökyüzü şehitlere selam durdu! 15 Temmuz 2018, Pazar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nın gerçekleştirildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşturulan alana vatandaşlar akın etti. Gökyüzündeki hilal ve yıldızın görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kameralara yansıyan hilal ve yıldızın görüntüsü sosyal medyada 'gökyüzü şehitlere selam durdu' olarak yorumlandı.