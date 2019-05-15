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Gökdelende korku dolu anlar! Asansör kontrolden çıktı ve...

15.05.2019 20:14

ABD’de bir gökdelenin dış kısmında bulunan temizlik asansöründeki iki temizlik işçisi, asansörün kontrolden çıkması sonucu mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin asansörü kontrol altına aldığı, ancak işçileri kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.


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