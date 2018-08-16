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Gökçeada'da feribot karaya oturdu

16 Ağustos 2018, Perşembe

Gökçeada'da bu sabah hareketli dakikalar yaşandı. Gökçeada 1' isimli feribot, Kuzu Limanı'na yaklaşık 30 metre kala, teknik arıza nedeniyle karaya oturdu.

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