Gökçeada'da feribot karaya oturdu

Gökçeada'da bu sabah hareketli dakikalar yaşandı. Gökçeada 1' isimli feribot, Kuzu Limanı'na yaklaşık 30 metre kala, teknik arıza nedeniyle karaya oturdu.
Gökçeada'da feribot karaya oturdu16 Ağustos 2018, Perşembe
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