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Gökbey ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi! İşte ilk kareler (Video)

29.06.2019 15:54

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, T 625 Gökbey helikopterinin gerçekleştirdiği ilk uçuşunun başarıyla yapıldığını açıkladı. SHGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "İlk uçuşunu başarı ile yaptı. Tüm emeği geçenleri kutluyoruz." denildi.


T 625 Gökbey helikopteri ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"TAI tarafından tasarlanan ve üretilen T 625 Gökbey helikopteri yapılan test ve denetimler sonucunda SHGM'nin verdiği izin çerçevesinde ilk uçuşunu başarı ile yaptı. Tüm emeği geçenleri kutluyoruz."

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