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Giresunspor'dan Ümit Özat'a sürpriz hoş geldin videosu!

07 Ocak 2019, Pazartesi

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Ümit Özat'ı takımın başına getirdi. Karadeniz ekibinin Ümit Özat paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.


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