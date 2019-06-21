Giresun'da inanılmaz olay! Kendini hızla gelen TIR'ın önüne böyle attı (Video) 21.06.2019 18:07

Giresun’da bir şahıs Karadeniz Sahil Yolu'nda kendini tırın önüne atarak ağır yaralandı.

Görele'nin Çavuşlu beldesinde meydana gelen o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Hopa'dan İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsü Görele'nin Çavuşlu beldesindeki dinlenme tesislerinde mola verdi. Otobüsten inen bir kişi Karadeniz Sahil Yolu kenarında beklerken, aniden kendini yoldan geçmekte olan Tırın önüne attı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen vatandaş Görele Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.