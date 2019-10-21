Giresun ve Gaziantep'i sağanak vurdu! 1 kişi kayıp 21.10.2019 00:43

Giresun’da yoğun sağanak su baskınları ve taşkınlara neden oldu. Giresun’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel sularına kapılarak kaybolan şahsın cesedi bulundu. Gaziantep'te de kent merkezinde akşam saatlerde başlayan yağmur şehri felç etti. Kilis’te ise sağanak ile birlikte art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de saat 21.30'a kadar Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri ile Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerini uyardı.