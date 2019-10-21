Haberler Web TV Giresun ve Gaziantep'i sağanak vurdu! 1 kişi kayıp

Giresun ve Gaziantep'i sağanak vurdu! 1 kişi kayıp

21.10.2019 00:43

Giresun’da yoğun sağanak su baskınları ve taşkınlara neden oldu. Giresun’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel sularına kapılarak kaybolan şahsın cesedi bulundu. Gaziantep'te de kent merkezinde akşam saatlerde başlayan yağmur şehri felç etti. Kilis’te ise sağanak ile birlikte art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de saat 21.30'a kadar Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri ile Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerini uyardı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları