Gigi ve Bella Hadid kardeşler Mikonos tatilinde! Sosyal medya o anları konuşuyor... 30.07.2019 15:14

Gigi ve Bella Hadid, Mikonos tatiline gitti. Arkadaş grubuyla tatil yapan kardeşler, plajdaki eğlenceli halleriyle kameraya yakalandı. Süper model kardeşlerin denizde geçirdikleri eğlenceli anlar sosyal medyada çok konuşuldu. 24 yaşındaki Gigi Hadid ile 22 yaşındaki kardeşi Bella Hadid'i daha önce hiç böyle görmediniz! İşte süper modellerin o halleri...

Gigi ve Bella Hadid'in Mikonos sahilindeki eğlenceli anları sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Süper model kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid, Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda tatil yapıyor.

Kumlarla oynarken de görülen kardeşler, arkadaşlarıyla denizin içinde oturarak neşeli bir sohbete daldı.

Üvey ablaları Alana Hadid'in doğum günü için Mikonos'a giden süper model kardeşler, bikinili pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.