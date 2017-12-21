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Gideon Levy, İsrail terörünü ve Yahudi lobisini anlattı

20 Aralık 2017, Çarşamba

İsrail'in en yüksek tirajlı Haaretz gazetesinin köşe yazarı Gideon Levy, bir konferansta yaptığı konuşmada İsrail terörünü ve Yahudi lobisini özetliyor. Levy, "İsrailliler Filistinlileri insan olarak görmezler, o yüzdende yapılan tüm zulümleri umursamazlar. Tarihte bu denli işgalci olup, kendisini mağdur olarak tanıtan hiçbir güç yoktur" diye konuştu.

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