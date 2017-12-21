Gideon Levy, İsrail terörünü ve Yahudi lobisini anlattı

İsrail'in en yüksek tirajlı Haaretz gazetesinin köşe yazarı Gideon Levy, bir konferansta yaptığı konuşmada İsrail terörünü ve Yahudi lobisini özetliyor. Levy, "İsrailliler Filistinlileri insan olarak görmezler, o yüzdende yapılan tüm zulümleri umursamazlar. Tarihte bu denli işgalci olup, kendisini mağdur olarak tanıtan hiçbir güç yoktur" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.