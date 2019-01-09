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Gezmek için kiraladıkları otomobil alev aldı

08 Ocak 2019, Salı

Balıkesir'den İzmir'e gezmeye gelen üniversite öğrencisi iki gencin bulunduğu otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu. Söndürme çalışmalarının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.


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