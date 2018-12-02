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Gezi Parkı eylemlerinin en büyük destekçisi CHP'li Atıcı Fransa'daki protestolara da katıldı

02 Aralık 2018, Pazar

CHP'li eski milletvekili Aytuğ Atıcı, "Eylemleri yerinde görmek için" Fransa'ya gitti, Paris'teki protestolara katıldı. Atıcı'nın protestolara "barışçıl" diyerek Gezi Parkı güzellemesi yaptığı sırada fişekler ateşlendi, panik anları kameraya yansıdı. CHP'li Atıcı Gezi Parkı provokasyonu sırasında da eylemlerin en büyük destekçisiydi.


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