Gerilimin en üst sınıra ulaştığı bölge Doğu Akdeniz’de neler yaşanıyor? Türk ordusu bölgeyi kuşattı! Verilen mesaj: Biz buradayız 08.07.2019 20:56

Gerilimin en üst sınıra ulaştığı bölge Doğu Akdeniz’de neler yaşanıyor? Türkiye, Kıbrıs çevresindeki enerji alanlarını oldu bitkilerle kendilerine bağlamaya çalışanlara karşı teyakkuzda… Sondaj ve sismik araştırma gemileri bölgede ve onları geniş bir deniz filosu koruyor. Daha önce Doğu Akdeniz semalarında Türk savaş uçakları da devriye görevi yapmıştı. Şimdi de Türk askeri silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile bölgede denetime çıktı. Sembolik anlamı büyük bu adımla Türkiye açıkça ve üstelik küstah tehditler savuranların gözlerinin içine baka baka "Ordumuz tüm gücüyle bu bölgeyi koruyacak" diyor. İşte haberin ayrıntıları…