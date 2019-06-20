Genelkurmay Çatı davasında karar günü 20.06.2019 09:54

FETÖ’nün 15 Temmuz ihanet girişimine yönelik devam eden Genelkurmay Çatı davasında bugün karar duruşması yapılacak. 250 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu tutulan ve haklarında 252'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 55 bin 880'er yıl hapis cezası istenen sanıklar, bugün hakim karşısına çıkarken, Mahkeme de kararını açıklayacak. Tarihi karar duruşmasında şehit yakınları ve gaziler de yer alacak.