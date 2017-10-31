Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edilirken, Savcılıktan, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na baskınına ilişkin yeni fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğraflarda Orgeneral Akar'ın yanında bulunan sivil kişi dikkatlerden kaçmadı.
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