Yol Durumu

Genelkurmay Başkanı'nın yanındaki sivil kim?

30 Ekim 2017, Pazartesi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edilirken, Savcılıktan, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na baskınına ilişkin yeni fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğraflarda Orgeneral Akar'ın yanında bulunan sivil kişi dikkatlerden kaçmadı. .
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları