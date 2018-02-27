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Genelkurmay Başkanı'ndan sınıra kritik ziyaret

26 Şubat 2018, Pazartesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Hatay'a geldi. Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki sınır birliklerini denetleyip 'Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin bilgi aldı.
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