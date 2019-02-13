Gençlik ve Spor Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla 3 bin 243 personel alımı yapacak. Konuya ilişkin başvurular 11 Şubattan itibaren alınmaya başladı. Söz konusu boş kontenjanlar 278'i engelli, 146'sı ise eski hükümlülerden oluşuyor. Peki, İŞKUR Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Kimler başvuru yapabilir?
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2019 İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler?13.02.2019 13:14
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