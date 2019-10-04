Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman? Gençlerbirliği GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 04.10.2019 18:52

Gençlerbirliği ile Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e 1 yıl aranın ardından tekrar dönen Gençlerbirliği, karşılaşma öncesi oynanan 6 karşılaşmada 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni yenerek haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Gençlerbirliği ise sahasında kazanmak istiyor. Peki, Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Taraftarlar Gençlerbirliği Galatasaray maçının canlı anlatımını takvim.com.tr/canli-skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Gençlerbirliği Galatasaray maçının istatistik bilgileri, özet anlatımı ve kadro bilgilerine haberimizin içerisindeki link üzerinden erişebilirsiniz..

Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman? Gençlerbirliği ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 94. kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 52 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 22 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 20 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 161 golüne, Ankara temsilcisi 101 golle yanıt verdi. Peki, Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Gençlerbirliği Galatasaray maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN BAŞKENT KAFİLESİNDE 3 ÖNEMLİ EKSİK

Süper Lig'in 7. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray'da Radamel Falcao, Mario Lemina ve Christian Luyindama, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden ve bu bölgede zorlanma tespit edilerek tedavisine başlanan Christian Luyindama, aynı müsabaka sonrası aşil tendonunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Radamel Falcao ile tedavisi süren ve bugün düz koşulara başlayan Mario Lemina, Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almıyor." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira Filho, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcao, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.

GALATASARAY İLE GENÇLERBİRLİĞİ 95. RANDEVUDA

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği ile ligde 95. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 52'ye 22 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de deplasmanda Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 9 puanla 7. sırada yer alıyor. Başkent temsilcisi ise 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 2 puanla son sırada bulunuyor.

7 GÜNDE 3. MAÇ

Galatasaray 1 hafta içerisinde 3. maçına çıkacak. Geçtiğimiz hafta ligde evinde Fenerbahçe ile mücadele eden sarı-kırmızılılar, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Salı günü Avrupa sahnesine çıkan Aslan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Paris Saint Germain'i ağırladı. Cimbom sahadan 1-0 yenilgi ile ayrıldı.

ASLAN MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRMEK İSTİYOR

Bu hafta oynanacak maçların ardından liglere milli ara verilecek. Galatasaray da bu araya Gençlerbirliği galibiyetiyle girmek istiyor. Sarı-kırmızılılar eylül ayındaki milli ara öncesinde yine bir deplasman karşılaşmasında Kayserispor ile mücadele etmişti. Aslan gollü geçen maçı 3-2 kazanmıştı.

SON 4 MAÇ 3 BERABERLİK, 1 MAĞLUBİYET

Galatasaray, oynadığı son 4 resmi müsabakadan 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 2 Süper Lig, 2 de UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıktı. Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Club Brugge ile berabere kalan Aslan, Paris Saint Germain'e ise mağlup oldu. Cimbom son galibiyetini 4. haftada evinde oynadığı Kasımpaşa karşısında aldı.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Gençelerbirliği karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sınırda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Ömer Bayram, Marcao ve Mariano sınırda olan isimler. Bu futbolcular sarı kart görmesi halinde 8. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor maçında takımını yalnız bırakacak.