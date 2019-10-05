Gençlerbirliği Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Gençlerbirliği GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? 05.10.2019 18:13

Gençlerbirliği Galatasaray maçı saat kaçta? Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Karşılaşma öncesi 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Galatasaray, ligin 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Peki, Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Taraftarlar Gençlerbirliği Galatasaray maçının canlı anlatımını takvim.com.tr/canli-skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Gençlerbirliği Galatasaray maçının istatistik bilgileri, özet anlatımı ve kadro bilgilerine haberimizin içerisindeki link üzerinden erişebilirsiniz.. İşte Gençlerbirliği - Galatasaray maçının detayları...

Gençlerbirliği Galatasaray maçına saatler kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında oynanacka Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşmasının detayları belli oldu. Galatasaray, karşılaşma öncesi 9 puan 0 averaj ile 9. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise 2 puanla son sırada bulunuyor. Galatasaray, bu karşılaşmadan galibiyeyle ayrılarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Gençlerbirliği'nde ise hedef ilk galibiyetini almak. Peki, Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Gençlerbirliği - Galatasaray maçının detayları...

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GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Gençlerbirliği Galatasaray maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN BAŞKENT KAFİLESİNDE 3 ÖNEMLİ EKSİK

Süper Lig'in 7. haftasında bugün Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray'da Radamel Falcao, Mario Lemina ve Christian Luyindama, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden ve bu bölgede zorlanma tespit edilerek tedavisine başlanan Christian Luyindama, aynı müsabaka sonrası aşil tendonunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Radamel Falcao ile tedavisi süren ve bugün düz koşulara başlayan Mario Lemina, Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almıyor." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira Filho, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcao, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.

GALATASARAY İLE GENÇLERBİRLİĞİ 95. RANDEVUDA

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği ile ligde 95. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 52'ye 22 üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılılar, ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 9 puanla 7. sırada yer alıyor. Başkent temsilcisi ise 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 2 puanla son sırada bulunuyor.

7 GÜNDE 3. MAÇ

Galatasaray 1 hafta içerisinde 3. maçına çıkacak. Geçtiğimiz hafta ligde evinde Fenerbahçe ile mücadele eden sarı-kırmızılılar, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Salı günü Avrupa sahnesine çıkan Aslan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Paris Saint Germain'i ağırladı. Cimbom sahadan 1-0 yenilgi ile ayrıldı.

ASLAN MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRMEK İSTİYOR

Bu hafta oynanacak maçların ardından liglere milli ara verilecek. Galatasaray da bu araya Gençlerbirliği galibiyetiyle girmek istiyor. Sarı-kırmızılılar eylül ayındaki milli ara öncesinde yine bir deplasman karşılaşmasında Kayserispor ile mücadele etmişti. Aslan gollü geçen maçı 3-2 kazanmıştı.

SON 4 MAÇ 3 BERABERLİK, 1 MAĞLUBİYET

Galatasaray, oynadığı son 4 resmi müsabakadan 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 2 Süper Lig, 2 de UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıktı. Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Club Brugge ile berabere kalan Aslan, Paris Saint Germain'e ise mağlup oldu. Cimbom son galibiyetini 4. haftada evinde oynadığı Kasımpaşa karşısında aldı.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Gençelerbirliği karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sınırda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Ömer Bayram, Marcao ve Mariano sınırda olan isimler. Bu futbolcular sarı kart görmesi halinde 8. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor maçında takımını yalnız bırakacak.