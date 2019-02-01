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Genç kıza laf atıp, erkek arkadaşını döven 6 kişiye yeniden gözaltı

01 Şubat 2019, Cuma

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde B.A. ile erkek arkadaşı B.G.’yi darp ettikleri gerekçesi ile gözaltına alınıp serbest bırakılan, ancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında yeniden gözaltı kararı çıkarılan saldırganların hepsi yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.


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