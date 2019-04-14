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Genç kıza bağırsaktan cinsel organ yaptılar

14.04.2019 10:51

Konya'da doğuştan cinsel organı olmayan, rahmi ise iki parçadan oluşan genç kıza, 3 saatlik ameliyatla kalın bağırsağından alınan parçayla cinsel organ yapıldı.


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