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Genç kadın parkta vurulmuş halde bulundu

07 Ocak 2019, Pazartesi

Samsun'da genç bir kadın gece yarısı parkta tabancayla vurularak ağır yaralı halde bulundu ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


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