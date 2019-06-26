Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de yaşayan oğulları Safa Akif İnan (15), Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan (21), karıştıkları kavgada yaralandı. Sosyal medyada başlayan ve sokağa taşan bıçaklı kavgada Safa Akif İnan karın bölgesinden, ağabeyi Ahmet Burak İnan, baldırından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan ise darbedildi. Polis karşı gruptan 3 kişiyi gözaltına aldı.
Gemlik Kaymakamı İnan'ın 3 oğlu kavgada bıçaklandı26.06.2019 01:53
- Gemlik Kaymakamı İnan'ın 3 oğlu kavgada bıçaklandı
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