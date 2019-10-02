Gemlik Belediyesi'nde rehine krizi! Belediye Başkanı yardımcısını kurtarmak için kapıyı böyle kırdı (Video) 02.10.2019 18:33

Bursa Gemlik belediyesinde silahlı saldırgan tarafından odasında rehin alınan Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Şentürk'ü, Belediye Başkanı Uğur Sertaslan kurtardı. Belediyede yaşanan panik sebebiyle fenalık geçiren 3 çalışan için ambulans çağrıldı. Başkanın yardımcısını kurtarmak için kapıyı kırdığı anlar kameralara yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Şentürk, silahlı bir saldırgan tarafından rehin alındı. O esnada makamında bulunan Belediye Başkanı Uğur Sertaslan yardımcısının kapısını kırıp içeri girdi ve yardımcısını kurtardı. Belediyede yaşanan panik sebebiyle fenalık geçiren 3 çalışan için ambulans çağrıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediye başkan yardımcısını odasında rehin alan şüpheli, gözaltına alındı.

Daha önce belediyede çalıştığı öğrenilen Sinan B'nin, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün odasına girmesinin ardından ikili arasında tartışma çıktı.

Bu sırada Sinan B, kurusıkı olduğu değerlendirilen tabancasıyla Serintürk ve odadaki diğer kişileri rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Belediye binasına giren polisleri fark eden Sinan B, önce Serintürk'ü, daha sonra ise diğer kişileri bırakıp polise teslim oldu.

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

GEÇEN YIL İSTİFA ETTİ, BUGÜN İŞ İSTEMEK İÇİN GİTMİŞ

Bu arada şüpheli Sinan B'nin, sözleşmeli olarak çalıştığı Gemlik Belediyesinden geçen yıl istifa ettiği, bugün yeniden iş istemek için geldiği belediyede "beyaz masa" biriminde bulunanların yüksek sesle konuşmasına sinirlenerek olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Öte yandan olay nedeniyle bugün yapılacak Gemlik Belediyesi Meclisi Toplantısı'nın ertelendiği belirtildi.